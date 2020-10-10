انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجزائر، بعد ترحيلها وإعادة المهاجرين الأفارقة إلى النيجر.

وكتبت المنظمة في تقرير لها، أنه "منذ أوائل سبتمبر الماضي، طردت الجزائر أكثر من 3400 مهاجر من 20 جنسية على الأقل إلى النيجر، منهم 430 طفلا و240 امرأة". وأضافت، أن "عدد الأشخاص المرحلين إلى النيجر هذا العام تخطى 16 ألفا، أكثر من نصفهم بقليل من مواطني النيجر".

من جهته، أعلن وزير الداخلية كمال بلجود مطلع شهر أكتوبر الجاري ترحيل 1500 مهاجر إلى النيجر وفق اتفاقية بين البلدين. وأكد، أن "الجزائر تواجه ظاهرة الهجرة غير القانونية من 44 دولة إفريقية، وهي تحاربها وفق القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها".