ذكرت مجموعة "ألجيري فيمينيسيد" أنه "منذ بداية العام 2020 تم تسجيل 39 جريمة قتل بحق النساء وسجلت المجموعة حوالي 60 جريمة في العام 2019، إلا أنه وبحسب المجموعة، الرقم الحقيقي أكبر بكثير".

وطالبت المجموعة التي تهتم بقضايا الجرائم في حق النساء، في بيان نشر عبر صفحتها على موقع "فايسبوك" بتغيير القوانين، وكتبت "لن ننصفها من خلال المطالبة بعقوبة الإعدام، بل القوانين هي التي يجب تغييرها وتطبيقها".

وتحرص الصفحة على التعويض عن نقص الإحصاءات الرسمية من خلال نشر كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وهزت جريمة اغتصاب وقتل شيماء 19 عامًا في أوائل أكتوبر الجاري الشارع الجزائري وأعادت إلى الواجهة ضرورة كسر حاجز الصمت لمكافحة العنف.