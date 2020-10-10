ثمن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي الفوز المحقق سهرة أمس على نظيره النيجري بملعب "ورثيرسي " بمدينة كلاغنفورت النمساوية بنتيجة هدف دون رد من توقيع المدافع رامي بن سبعيني في الدقيقة السادسة من عمر المواجهة، في انتظار اللقاء التحضيري الثاني للخضر أمام المكسيك الثلاثاء القادم بمدينة لاهاي الهولندية.

وقال مهندس تتويج الخضر بنهائيات أمم إفريقيا عقب اللقاء أنه سعيد جدا بالوجه الذي ظهر به اللاعبون بالرغم من أن هناك من العناصر التي سجلت أول ظهور لها مع المنتخب في صورة رضا حلايمية وفريد وبولحية، مضيفا :" المباريات عادة أمام نيجيريا تكون صعبة حقيقة اصطدمنا بمنافس متكامل من جميع النواحي ولم يترك أمامنا مساحات كثيرة ناهيك على أن منتخب نيجيريا دخل بأسماء لم نكن ننتظرها لكن رغم ذلك نجحنا في تجسيد العمل المنجز من قبل الطاقم الفني طيلة الأسبوع " .

وأكد بلماضي أن المواجهات أمام منتخبات كبيرة تمنحنا فرصة للتطور أكثر" وأردف :" المنتخب الذي يريد الفوز علينا يجب أن يكافح ويجتهد من أجل ذلك لأنه أمر ليس بالسهل فحتى في حال انهزامنا فإن المنافس يدرك بأنه انتزع نقطة من أمام منتخب من الوزن الثقيل، نحن أبطال إفريقيا، لن نسقط بسهولة ولن أغير من طموحاتي ".

من جهة أخرى، عبر بلماضي عن رضاه بالمردود الذي قدمه المدافع رضا حلايمية خصوصا في الشوط الثاني، وقال: "رضا حلايمية وجد صعوبة في الشوط الأول قبل أن يتحسن في المرحلة الثانية ويرفع من وتيرة اللعب بعد الدعم الذي تلقاه من قبل الطاقم الفني شأنه شأن الحارس ألكسندر أوكيجة، على العموم جد راضي عن اللاعبين ."

وعرج الناخب الوطني عن المباراة المرتقبة للخضر المقررة الثلاثاء القادم على ملعب " كار جينس ستاديوم " بمدينة لاهاي الهولندية وقال بأنها مباراة صعبة أمام منافس منظم على مستوى خطوطه الثلاثة ويضغط بقوة على المنافس.