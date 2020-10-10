تمكنت أول أمس مصالح أمن دائرة ششار بخنشلة وفي ظرف وجيز من تفكيك لغز عملية سطو استهدفت مسكنا والسطو على سلاح ناري يتمثل في بندقية صيد ومبلغ 90 مليون سنتيم واسترجاع المسروقات من قبل عناصر الشرطة

تم بعد تلقيهم لبلاغ بشأن حادثة سطو استهدفت منزلا بحي البدر بالمدينة مفاده قيام لصوص بسرقة سلاح ناري و مبلغ من المال،

حيث تم مباشرة التحريات التي مكنت المحققين من الوصول إلى هوية اللص الذي تم توقيفه و استرجاع السلاح الناري والمبلغ المسروق المقدر بـ 90 مليونا.