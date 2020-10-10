دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد حميدو، مسيري المؤسسات الفندقية إلى تغيير الذهنيات في التسيير وإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة بما يسمح بتحقيق النجاعة والمردودية.

وخلال زيارة عمل وتفقد قادته اليوم السبت إلى ولاية بسكرة، أمر وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد حميدو بضرورة الانطلاق في إجراءات تصنيف فنادق ضمن التراث الوطني والذي يضم 25 فندقا، كما استمع ذات المسؤول إلى عرض حول وضعية مناطق التوسع السياحي بولاية بسكرة.

وفي هذا الصدد، وقف وزير السياحة على نسبة تقدم أشغال إعادة تهيئة وتجهيز فندق الزيبان بوسط المدينة المنتظر تسليم شطره الأول في 15 نوفمبر المقبل.