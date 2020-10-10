اضطر لاعب مولودية الجزائر شمس الدين حراق للتوقف عن التدريبات التي يجريها فريقه تحسبا لبداية الموسم وجاء عبر الموقع الرسمي للنادي عبر فايسبوك أن متوسط الميدان شعر بآلام حادة على مستوى الساق أثناء الحصة التدريبية الصباحية ليوم الخميس حادة جعلته يتوجه مباشرة إلى الطاقم الطبي لتلقي العلاج، حيث إضطر للتوقف عن العمل في حين حرمته ذات الآلام من التدرب مع المجموعة في الأمسية مكتفيا بالركض على أطراف الملعب تحت أنظار الطاقم ليضيف المصدر ذاته فيما أن عودة حراق منتظرة في الحصص التدريبية المقبلة.