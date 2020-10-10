يلاقي المنتخب الجزائري نظيره المكسيكي وديا الثلاثاء القادم على ملعب " كارس جينس ستاديوم "بمدينة لاهاي الهولندية، " كارس جينس" متعدد الاستخدامات تم الانتهاء من بنائه سنة 2007

ويستخدم غالبا في ممارسة كرة القدم ورياضة الهوكي، التي احتضن فيها الملعب نهائي كأس العالم للهوكي سنة 2014 وهو الموقع الذي يستقبل فيه نادي "أدو دين هاغ " منافسيه سعته تقدر بـ 15000 شخص، ومنذ 2010 أبرمت إدارة نادي "أدو دين هاغ " اتفاقية حقوق تسمية مع شركة متعددة الجنسيات لتغيير اسم الملعب، قدرت تكلفة انجازه بـ 28 مليون أورو