فاز المنتخب المغربي أمس وديا على ضيفه السنغالي بثلاثة أهداف لواحد وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس أمم إفريقيا وسيخوض أسود الأطلس لقاءا ثانيا يوم 13 من أكتوبر الجاري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، من جهته المنتخب التونسي دك شباك ضيفه السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء يوم الجمعة على الملعب الأولمبي "حمّادي العقربي" بمدينة رادس.