يستهل المنتخب الجزائري لكرة السلة المتواجد ضمن المجموعة الرابعة في منافسات كأس إفريقيا للأمم -2021 (أفروباسكات-2021) المنافسة أمام منتخب نيجيريا خلال الدورة المقررة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل بالعاصمة الرواندية كيغالي ليلاقي بعدها الخماسي الجزائري على التوالي منتخب مالي في 28 من نوفمبر ليختمها بروندا في 29 من الشهر ذاته.

أما في الدورة الثانية المقررة من 19 إلى 21 فيفري 2021 بباماكو المالية فستلعب الجزائر على التوالي أمام نيجيريا بتاريخ 19 فيفري ومالي 20 فيفري و رواندا 21 فيفري.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية يشارك في هذه التصفيات 20 منتخبا مقسما على خمس مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، ستشارك في دورتين تجري في ثلاث دورات دولية وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لأفروباسكات-2021 المقررة في رواندا.