احتلّ البريد الجزائري المرتبة 73 عالميا من أصل 170 دولة، بعد أن احتل المرتبة 119 سنة 2019، متقدّما بـ 46 رتبة مقارنة بالسّنة الماضية، وحسب بيان نشرته وزارة البريد، عبر موقعها، فان بريد الجزائر سجل أعلى زيادة في التّنمية البريدية عالميا وفقا لأحدث تقرير سنوي صادر عن الإتحاد البريدي العالمي الذي تزامن نشره واليوم العالمي للبريد المصادف لـ 09 أكتوبر2020.

وأضاف البيان ،أن هذا التصنيف تم إعداده بناء على المؤشر المتكامل للتنمية البريدية (IPD2) والذي يضمّ مجموعة من المعايير الموضوعية المتمثلة في نوعية الخدمات المقدمة في مجال توزيع البعائث على المستويين الوطني والدولي، الدقة والابتكار في مجال تقديم الخدمات البريدية المدمجة وفقا لمتطلبات المواطنين، وذلك وفقا لأربعة متغيرات رئيسية هي الوصول والموثوقية والملاءمة والمرونة.