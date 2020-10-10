انطلقت اليوم السبت من تمنراست قافلة محملة بأكثر من 800 طن من مادة الملح الصناعي مصدرة نحو النيجر وذلك في إطار برنامج ترقية التجارة الخارجية. وتضم هذه القافلة التي أعطى إشارة انطلاقها والي الولاية، مصطفى قريش، من مقر المؤسسة العمومية للنقل واللوجيستيك 22 شاحنة مقطورة وعلى متنها أكثر من 800 طن من الملح الصناعي مصدرة لفائدة دولة النيجر.

وقد اتخذت كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمرافقة الجمركية من أجل ضمان نقل هذه الشحنة من الملح الصناعي إلى النيجر، مثلما أوضحه والي الولاية ، مضيفا أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص تطوير التبادلات وترقية التجارة الخارجية مع دول الجوار.

وسيشرع "قريبا" في إنجاز مشروع ميناء جاف بمنطقة تينزواتين الحدودية لضمان تنشيط التجارة الخارجية مع دول الجوار، كما أضاف ذات المسؤول. وفي نفس الإطار تتواصل حاليا وبوتيرة سريعة أشغال تهيئة الطريق الوطني رقم 1 لتحسين شروط تصدير البضائع إلى دول الجوار، إلى جانب إطلاق في القريب أشغال تهيئة مطار تمنراست بهدف ترقية نشاط نقل السلع نحو البلدان الإفريقية، كما ذكر مصطفى قريش.