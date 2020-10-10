ارتفع، عدد ضحايا حادث الانفجار المهول بطريق الرڤاصة بمقر عاصمة الولاية البيض إلى 6 قتلى و16 جريحا حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية المتدخلة بعين المكان حيث تبقى حالات الجرحى متفاوتة الخطورة ما استدعى نقل عدد منهم إلى استعجالات مؤسستي سعيدة والبيض.

وتعود وقائع الحادث الأليم إلى، مساء اليوم السبت، إثر انفجار أنبوب لغاز المدينة بحي طريق الرڨاصة ببلدية البيض مقر عاصمة الولاية، مس ثمانية سكنات مشكلة من طابق واحد وطابق أرضي، منها سكنين اثنين انهارا كليا.

وكان مصالح الحماية المدنية قد ذكرت في وقت سابق أن الحصيلة الأولية للضحايا هي 4 قتلى و4 جرحى لترتفع بعدها إلى 5 قتلى و16 جريحا قبل ان تبلغ 6 قتلى و16 جريحا.

وذكر المكلف بالإعلام لدى شركة سونلغاز أن سبب الانفجار يرجح حسب المعطيات الأولية إلى أشغال مقاولة لا تربطها أي علاقة مع مؤسسة سونلغاز في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية المختصة.