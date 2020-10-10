تسبب انفجار للغاز بحي طريق الرقاسة بولاية البيض في وفاة 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية.

وجاء في البيان "تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية البيض في حدود الساعة 13 و40 دقيقة على إثر حادثة انفجار غاز المدينة بالمكان المسمى حي طريق الرقاسة، بوسط المدينة".

وأضاف البيان "خلف الحادث في حصيلة أولية وفاة 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين أسعفوا من قبل إسعافاتنا ثم تم تحويلهم للمستشفى المحلي، بالإضافة إلى تسجيل انهيار كلي على مستوى 02 بنايتين متكونتين من 01 طابق وطابق أرضي، وكذا تسجيل انهيارات جزئية في جدران 06 بنايات أخرى، العملية متواصلة".