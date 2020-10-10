التقى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم السبت، بمقر الوزارة في المرادية، برئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ والذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للجمعية.

وحسب بيان للوزارة خصص اللقاء لطرح وتناول عديد المواضيع المتعلقة بانشغالات الجمعية ذات الطابع التربوي والاجتماعي والتي تم مناقشتها بكل وعي ومسؤولية.

وأبرز وزير التربية في كلمة أهمية هذا اللقاء في مد جسور التواصل وزرع الثقة بما يتماشى والطموح الذي رفعه الجزائريون الرامي إلى بعث جمهورية جزائرية جديدة، تعمل مع الجميع ولصالح الجميع، لإحداث القطيعة المنتظرة، مؤكدا إيمانه بالدور الذي تلعبه منظمات أولياء التلاميذ، في تحقيق هذا الطّموح.

أوضح الوزير أن تحدي بناء مدرسة جزائرية يفرض الوفاء بالالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية لاسيما في النّقطة (37) تجاه المجتمع أولا، وتجاه الأسرة التربوية ثانيا، بكل مكوناتها "تلاميذ، أساتذة، ومستخدمين".

واختتم الوزير اللقاء الثنائي بالتأكيد على ضرورة العمل مع كل الشركاء الاجتماعيين للارتقاء بأداء المنظومة التربوية وللتكفل بما أمكن من الانشغالات المطروحة لتوفير مناخ ملائم للمتعلم والجماعة التربوية، وذلك في حدود صلاحيات وزارة التربية الوطنية وفي إطار النصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.