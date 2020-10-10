عاد متوسط ميدان مولودية الجزائر شمس الدين حراق إلى أجواء التدريبات الجماعية مع فريقه بعدما توقف عنها مؤخرا بسبب شعوره بآلام حادة على مستوى الساق.

وحسب الموقع الرسمي للنادي فإن عبد المومن جابو سجل اليوم هو الآخر غيابه عن حصة القاعة بسبب آلام على مستوى الظهر.

وخاضت التشكيلة حصة تدريبية على الشاطئ بعد أن قرر المدرب نبيل نغيز الرفع من وتيرة وحجم العمل إلى ثلاث حصص تدريبية في اليوم، حيث انطلقت الأولى على الساعة السابعة صباحا وتبعتها الثانية على الساعة الحادية عشر داخل القاعة في حين برمجت الحصة الثالثة في الملعب على الساعة السابعة مساء.