تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات ضحايا الحادث الأليم الذي تسبب فيه تسرب الغاز بمدينة البيض وأودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "على إثر الحادث الأليم الذي تسبب فيه تسرب الغاز بمدينة البيض وأودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصابين".

وأشار ذات المصدر إلى أن رئيس الجمهورية أوفد إثر هذا الحادث و "على جناح السرعة" وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والطاقة "للوقوف على مخلفات الحادث الأليم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بالمتضررين".

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون أمر أيضا وزير الداخلية بفتح "تحقيق مدقق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات".