أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور المقرر مطلع نوفمبر المقبل، سيكون "دون شك يوم انتصار آخر للشعب الجزائري".

وقال الفريق شنقريحة في كلمة ترحيبية بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، لمقر وزارة الدفاع الوطني، أن الموعد الانتخابي المقبل "لن يكون كسائر الأيام، بل سيكون دون شك يوم انتصار آخر للشعب الجزائري، وبمثابة تتويج لهبته السلمية الحضارية، هذه الهبة التي رافقه فيها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بكل صدق وإخلاص ودون أية طموحات تحدوه، سوى خدمة الجزائر وشعبها, واضعا مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار".

وأضاف أن "هذا الشعب الأصيل يدرك تمام الإدراك أنه هو وحده من سيصنع هذا الموعد، بمشاركته القوية في هذا الاستفتاء، لتكون هذه المشاركة ردا قاطعا وحاسما على كل المتربصين ببلادنا والمتآمرين عليها".