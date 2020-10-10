دخل جهاز التحاليل (بي سي آر) الذي اقتنته مؤسسة ميناء سكيكدة ، منذ حوالي ثلاثة أشهر كمساعدة منها للقطاع الصحي حيز الخدمة ، حيث تم تدشينه من قبل والي الولاية الذي بالمناسبة كرم الجيش الأبيض تشجيعا للمجهودات التي بذلها الأطباء والشبه طبيين في السهر على مرضى كوفيد 19 وكان هذا بحضور مسؤول وحدة باستور بقسنطينة ، ومدير الصحة ومدير المؤسسة المينائية.

بدخول هذا الجهاز حيز الخدمة يسهل من عملية نتائج التحاليل التي كانت تدوم لأكثر من يومين ملحقة باستور بقسنطينة الى جانب هذا ان هذا الجهاز يدقق عملية التحاليل الامر الذي يؤكد للأطباء إن كان المواطن مصاب بأعراض الفيروس ام لا عكس جهاز السكانير الذي نتائجه حسب بعض الأطباء غير مضبوطة بوضع جهاز (بي سي آر) يكون القطاع الصحي قد تخلص من مشكلة التحاليل التي ترسل الى ملحقة باستور بقسنطينة

كما ان النتائج حسب المختصين قد تظهر خلال حوالي ساعتين من الزمن وتجدر الاشارة ان تعطل الشروع في الخدمة راجع الى الاحترازات التي سجلها بعض المختصين حول الوضعية التي وضع فيها الجهاز بالمخبر الولائي .