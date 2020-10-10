عاد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى الانخفاض، اليوم السبت، بعد يومين متتاليين من الارتفاع، حسب آخر حصيلة وبائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 136 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة (146 إصابة في اليوم السابق)، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 52940 حالة.

وبقي عدد حالات الوفاة اليومية جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" مستقرا، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 1795 وفاة.

فيما يخص عدد حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 37170 بعد تسجيل 103 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.

وبقي عدد الحالات المتواجدة حاليا في العناية المركزة بمستشفيات الوطن عند 31 حالة.