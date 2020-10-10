تم تسجيل 136 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشف وزراة الصحة، اليوم السبت، على موقعها الالكتروني.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو التالي:

البليدة : 4.263 (17)

وهران : 4.066 (12)

سطيف : 3.282 (8)

باتنة : 1.985 (5)

بجاية : 1.914 (7)

قسنطينة : 1.691 (0)

عنابة : 1.517 (4)

تيبازة : 1.457 (7)

تلمسان : 1.365 (9)

تيزي وزو : 1.362 (11)

المسيلة : 1.341 (0)

البويرة : 1.334 (3)

بسكرة : 1.323 (0)

ورقلة : 1.302 (0)

الجلفة : 1.206 (1)

جيجل : 1.201 (11)

بومرداس : 1.109 (8)

الوادي : 1.106 (0)

تبسة : 993 (3)

تيارت : 952 (0)

المدية : 811 (1)

عين الدفلى : 776 (0)

مستغانم : 772 (2)

أم البواقي : 741 (2)

الأغواط : 698 (0)

سكيكدة : 695 (0)

عين تموشنت : 693 (1)

أدرار : 654 (2)

خنشلة : 604 (1)

قالمة : 540 (0)

سوق أهراس : 449 (0)

غرداية : 439 (0)

ميلة : 437 (0)

تيسمسيلت : 432 (0)

سيدي بلعباس : 422 (0)

برج بوعريريج : 422 (0)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 334 (0)

الطارف : 317 (2)

نعامة : 264 (0)

الشلف : 240 (0)

البيض : 232 (0)

غليزان : 215 (0)

تندوف : 205 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 136 (0)

سعيدة : 72 (0)