كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 136 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشف وزراة الصحة، اليوم السبت، على موقعها الالكتروني.
وجاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو التالي:
البليدة : 4.263 (17)
وهران : 4.066 (12)
سطيف : 3.282 (8)
باتنة : 1.985 (5)
بجاية : 1.914 (7)
قسنطينة : 1.691 (0)
عنابة : 1.517 (4)
تيبازة : 1.457 (7)
تلمسان : 1.365 (9)
تيزي وزو : 1.362 (11)
المسيلة : 1.341 (0)
البويرة : 1.334 (3)
بسكرة : 1.323 (0)
ورقلة : 1.302 (0)
الجلفة : 1.206 (1)
جيجل : 1.201 (11)
بومرداس : 1.109 (8)
الوادي : 1.106 (0)
تبسة : 993 (3)
تيارت : 952 (0)
المدية : 811 (1)
عين الدفلى : 776 (0)
مستغانم : 772 (2)
أم البواقي : 741 (2)
الأغواط : 698 (0)
سكيكدة : 695 (0)
عين تموشنت : 693 (1)
أدرار : 654 (2)
خنشلة : 604 (1)
قالمة : 540 (0)
سوق أهراس : 449 (0)
غرداية : 439 (0)
ميلة : 437 (0)
تيسمسيلت : 432 (0)
سيدي بلعباس : 422 (0)
برج بوعريريج : 422 (0)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر : 334 (0)
الطارف : 317 (2)
نعامة : 264 (0)
الشلف : 240 (0)
البيض : 232 (0)
غليزان : 215 (0)
تندوف : 205 (0)
تمنراست : 202 (0)
إليزي : 136 (0)
سعيدة : 72 (0)