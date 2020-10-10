كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
10 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 136 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشف وزراة الصحة، اليوم السبت، على موقعها الالكتروني.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو التالي:

 

البليدة : 4.263        (17)

وهران : 4.066      (12)

سطيف : 3.282        (8)

باتنة : 1.985          (5)

بجاية : 1.914         (7)

قسنطينة : 1.691      (0)

عنابة : 1.517         (4)

تيبازة : 1.457        (7)

تلمسان : 1.365      (9)

تيزي وزو : 1.362    (11)

المسيلة : 1.341        (0)

البويرة : 1.334        (3)

بسكرة : 1.323         (0)

ورقلة : 1.302        (0)

الجلفة : 1.206         (1)

جيجل : 1.201       (11)

بومرداس : 1.109     (8)

الوادي : 1.106         (0)

تبسة : 993             (3)

تيارت : 952           (0)

المدية : 811           (1)

عين الدفلى : 776      (0)

مستغانم : 772         (2)

أم البواقي : 741        (2)

الأغواط : 698         (0)

سكيكدة : 695        (0)

عين تموشنت : 693     (1)

أدرار : 654            (2)

خنشلة : 604          (1)

قالمة : 540            (0)

سوق أهراس : 449     (0)

غرداية : 439      (0) 

ميلة : 437       (0)

تيسمسيلت : 432    (0)

سيدي بلعباس : 422    (0)

برج بوعريريج : 422    (0)

بشار : 348        (0)

مـعـسـكـر : 334     (0)

الطارف : 317     (2)

نعامة : 264      (0)

الشلف : 240     (0)

البيض : 232     (0)

غليزان : 215     (0)

تندوف : 205     (0)

تمنراست : 202      (0)

إليزي : 136     (0)

سعيدة : 72    (0)

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