انتقد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، مشروع الدستور المعروض للاستفتاء في الأول نوفمبر المقبل، معتبرا أنه يخدم التيار العلماني الاستئصالي.

وفضل عبد الله جاب الله خلال الندوة التي نشطها اليوم السبت بقصر الثقافة مالك شبل تخصيص حيز لمناضليه من أجل مناقشة مشروع الدستور الذي قال أنه "لا يحتاج أن يصادق عليه المواطنين ويجب أن يتوقف اليوم قبل الغد".

وذكر رئيس جبهة العدالة والتنمية أن ما قام به الشعب في 22 فيفري 2019 كان من أجل استرجاع حقه في السلطة والثروة، محذرا مناضليه من مشروع الدستور الذي قال أنه يشكل خطرا حقيقيا على وحدة الأمة، ويؤسس لجزائر تتنكر لدينها ولغتها وتاريخها، فهو دستور يخدم تيار واحد في البلد هو التيار العلماني الاستئصالي الذي يتبنى العلمانية في المفاهيم الفرنسية لأن العلمانية الفرنسية أسوأ من العلمانية الانفلوساكسونية.

وقال عبد الله جاب الله أن الدساتير في البلدان توضع من أجل أن تعالج جميع الأزمات الموجودة وأن تحقق للناس ما يتطلعون إليه في ميادين الحياة المختلفة، وقد تكون أزمة وحدة وطنية وهوية وأزمة حريات، وتوضع الدساتير من أجل أن تتدارك النقائص وتعالج الثغرات وتحقيق تطلعات الأمة ويحفظ لها أبرز حقوقها السياسية في اختيار الحاكم وهي صاحبة السلطة وتمارس هذا الحق فيما تراه أولى بأبنائها لتولي هذا المنصب.