أودى حادث مرور وقع مساء اليوم بالطريق السريع بواسماعيل تيبازة وفاة شخصين من جنس انثى واصابة شخصين آخرين من بينهم رضيعة.

وتدخلت الوحدة "الرئيسية" للحماية المدنية مساء اليوم من أجل حادث انحراف سيارة على مستوى الطريق السريع بوسماعيل اتجاه تيبازة ، حيث خلف وفاة شخصين من بينهما امرأة في عين المكلن واصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة .

وكشفت المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بتيبازة أن كل الضحايا من جنس انثى نقلوا من طرف مصالح الحماية المدنية الى مستشفى تقزايت عبد القادر بتيبازة ،فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.