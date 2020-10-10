فاز أربعة متشردين في مدينة بريست الفرنسية بالجائزة الكبرى، بفضل بطاقة يانصيب أعطاها لهم شخص لا يعرفونه.

وذكرت NDTV، أن أربعة متشردين في الثلاثينات من عمرهم يتسولون خارج محل لبيع تذاكر اليانصيب.

وغادر العميل المتجر وأعطاهم تذكرة اليانصيب الفورية التي اشتراها مقابل يورو واحد.

وقام المتشردون بمسح الطبقة الواقية على التذكرة، ووجدوا أنهم ربحوا 50 ألف يورو تقاسموها بالتساوي.

وقال متحدث باسم شركة اليانصيب: "لقد ذهلوا ولكنهم سعداء للغاية".

وأضاف أن الرباعي وضع على الفور خطة لإنفاق الأموال بسرعة.