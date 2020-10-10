صرح وزير الطاقة،عبد المجيد عطار، اليوم السبت من ولاية إيليزي، أنه سيتم إعادة بعث الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات بآليات جديدة، بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.



وأوضح الوزير خلال تفقده مشاريع طاقوية بعين أميناس في إطار اليوم الثاني من زيارة العمل التي تقوده إلى هذه الولاية،”أنه سيتم إعادة بعث الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات بآليات جديدة،بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنميته”.



وأشار في ذات السياق أن “الاستراتيجية الطاقوية الجديدة للدولة تقوم على إعادة بعث وإنعاش فرص الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات بنظم وآليات ناجعة استجابة للتطورات الحاصلة في هذا المجال، سيما فيما يتعلق بنشاط الاستكشاف والتنقيب”.

وذكر أن هذه الآليات ستجسدها النصوص القانونية الجديدة لقانون المحروقات، الذي من شأنه تعزيز آفاق الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات من خلال ما يتضمنه من تحفيزات جبائية وتسهيلات ورفع للقيود الإدارية, مما سيضمن – مثلما أضاف– توفير مناخا ذا جاذبية يتوافق مع المعايير المعمول بها عالميا بالنسبة للشركات الأجنبية في مجال الاستثمار الطاقوي.



وأشار الوزير عطار في الشأن ذاته أن توفير آليات جديدة أمام الشريك الأجنبي من شأنه تخفيف الضغط على شركة سوناطراك التي تتحمل – كما قال– أعباء جمة.