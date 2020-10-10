توفي المنشط في القناة الثالثة للاذاعة الوطنية، أحمد ناني شلاوة، المعروف على الأمواج الاذاعية باسم "كان" و بحصصه المخصصة لنوع الشعبي و التراث الموسيقي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 60 سنة، اثر مرض عضال، حسب ما علم لدى الاذاعة الوطنية.

"كان" كان معروفا، خلال هذه السنوات الأخيرة، بحصته الموسيقية " البارحة كان في عمري 20 سنة"، و هي برنامج تفاعلي يومي خصص لموسيقى سنوات 1960-1970 و للأسماء الكبرى من التراث الموسيقي الجزائري.

و كان المرحوم ينشط مع سيد علي دريس حصة " القهوة و التاي"، و هي حصة أسبوعية مخصصة كليا لموسيقى الشعبي و تستضيف منذ عشرين سنة أوركسترا كاملة تقدم أدائها على المباشر على أمواج القناة الثالثة.

و سمحت هذه الحصة التي تكشف شباب موهوبين في الشعبي و ملحنين و موسيقيين و كذا مؤلفين غنائيين, سمحت لعدد كبير من التشكيلات بالقيام بالتسجيل في ظروف احترافية.

كما كان الثنائي ينشط حصة موسيقية بعنوان "سي كان".

و كانت أيضا للمرحوم "كان" بعض الأدوار كفنان فكاهي في برامح للتلفزة.

و حسب أقرباء الفقيد، سيوارى أحمد شلاوة الثرى، يوم غد الأحد، بمقبرة السبالة بالجزائر العاصمة.