حل منذ ساعتين، ثلاثة وزراء للإطلاع عن قرب على الخسائر التي خلفها، انفجار أنبوب غاز المدينة بحي طريق الرڤاصة بوسط مدينة البيض مسافة 600 كيلومتر عن العاصمة الجزائرية، حيث استقرت الحصيلة الأولية على 6 قتلى و16 جريح حسب ما علم لدى المصالح المتدخلة للحماية المدنية بولاية البيض.

وعرف موقع الحادث إنزالا وزاريا لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، وزي الطاقة محمد عرڤاب، في حين يجري في هذه الأثناء لقاء بين الوزراء وأهالي الضحايا.