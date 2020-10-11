مع احترامي لصحيفة "الخبر" أتشرف ‏‎بإبلاغكم أن المقال المنشور بتاريخ 8 أكتوبر على موقعكم تحت عنوان" تأجيل النطق بالحكم في قضية لعبيدي وجلول جودي "هو « فاك نيوز" ( أخبار مزيفة) في معظمه .أنا متأكدة من أنه قد هرب من يقظتكم المهنية المعروفة:

⁃ أولا لا تتكلم صاحبة المقال عن الخبر الأساسي و هو إلتماس عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق جلول جودي بسبب القذف و التشهير.

ثانيا يقول المقال : "أكدت (نادية لعبيدي) أن شركة بركوم استفادت من تمويل وزارة الثقافة عندما كانت على رأسها" .لم أقل ذلك أبداً وطبعا الحقيقة عكسها تمامًا. وقد ثبت أن هذه كذبة كلية ومن هنا اتهام السيد جودي بتهمة التشهير و القذف.

فائق الاحترام د. نادية لعبيدي