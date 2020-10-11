صرح وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى أن الجزائر لديها كفاءات شبانية هامة في مجال الصناعات الذكية.

كما دعا الوزير الشركاء الأجانب للاستثمار في هذا المجال من جهة أخرى، أكد الوزير على على أن أغلبية الأنشطة مفتوحة أمام المستثمرين خارج القطاعات الاستراتيجية المحددة بدقة و

تابع الوزير، أن استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد ولن نغلق أبواب التسجيل لهذه الشعبة ك

ما كشف أيت علي، أنه لم يتم الغاء استيراد السيارات الاقل من ثلاث سنوات، وأن هناك امكانية بعث العملية، على المستوى المتوسط، بعد الاصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة

وقال الوزير أن هناك شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع "الخردة" (من السيارات) لتوجيهها للسوق الجزائرية.

وأكد آيت علي، أن قانون الاستثمار الجديد سيكون أكثر شفافية في دراسة ملفات المستثرين، وسيمنح أكثر صلاحيات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاضافة إلى ادراج سلم تقييمي يتم وفقه منح الامتيازات والاعفاءات.