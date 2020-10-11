تواصل العناصر الوطنية تحضيراتها بهولندا تحسبا لمواجهة المنتخب المكسيكي الثلاثاء القادم وقد خاض لاعبو الخضر عشية أمس، أول حصة تدريبية بملعب " زويدربارك دن هاغ " وسجل 11 لاعبا حضورهم خلال التدريبات بالرغم من هطول الأمطار الغزيرة والطقس البارد إلا أن الطاقم الفني أصر على تطبيق البرنامج المسطر من قبل, لينهي رفقاء رياض محرز التمارين بملعب صغير.

باقي العناصر والتي شاركت في الودية الأولى أمام نيجيريا بالنمسا فقد اكتفت بالبقاء في الفندق للاسترجاع من خلال عمليات التدليك والعلاجات وبرمج المدرب جمال بلماضي لنهار اليوم حصة للفيديو فيما ستنطلق الحصة التدريبية الثانية على الساعة الخامسة والنصف مساءا.