كشفت مصالح أمن ولاية خنشلة، اليوم الأحد، عن وفاة الموقوف المشتبه فيه في قضية سرقة مجوهرات الذي تم تحويله إلى مقر أمن الولاية لمباشرة الإجراءات.

وأوضح بيان ذات الهيئة المنشور عبر الموقع الرسمي للمديرة العامة للأمن الوطني في "فايسبوك"، أنه "على إثر عملية شرطة قامت بها مصالح أمن ولاية خنشلة بتاريخ 09 أكتوبر 2020 على الساعة السابعة مساء، تم توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة مجوهرات، يتعلق الأمر بالمدعو د.ش يبلغ من العمر 34 سنة، مقيم ببلدية خنشلة، الذي تم تحويله إلى مقر أمن الولاية لمباشرة الإجراءات.

وأضاف ذات البيان، "أنه في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا، حاول الهروب بالقفز من نافذة المكتب بالطابق الأول لمقر أمن الولاية، حيث سقط أرضا وأصيب على مستوى مؤخرة الرأس، تم نقله على جناح السرعة من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى أحمد بن بلة بخنشلة، ولخطورة إصابته تم تحويله إلى مستشفى الجامعي التوهامي بن فليس بباتنة لتلقي العلاج، أين توفي بتاريخ 10 أكتوبر 2020 على الساعة الحادي عشر والربع ليلا. "

والتحقيق مفتوح من طرف النيابة المختصة إقليميا.