نفت إدارة شبيبة القبائل الشائعات المتداولة خلال الساعات الأخيرة حول اتصالها بالمدرب جمال مناد , و جاء عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر فايسبوك :" أنه بينما يستعد الفريق بنشاط يحاول البعض من أعدا ء النجاح زرع الشك في وسط الطاقم الفني وعليه فان الإشاعة المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي والتي تناقلتها بعض الصحف المعينة , تزعم باتفاق وشيك مع جمال مناد لا أساس لها من الصحة وأنه لم يتم الاتصال بالمدرب جمال مناد في أي وقت."