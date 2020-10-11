رفض الجزائري نور الدين زكري مدرب نادي ضمك السعودي أن يصدر أي وعود فيما يخص الرهانات التي تنتظر ناديه.

وقال المدرب الأسبق لنادي وفاق سطيف في حوار خص به البرنامج الرياضي " الدوري مع وليد " والذي يبث على قناة " سي بي سي السعودية "يبقى الهدف هو ضمان بقاء الفريق في دوري المحترفين , لن أبيع الوهم ولن أصدر أي وعود ".

مضيفا :" "اهتمامي باللاعبين كان سببا في نجاحهم، بينما مع غيري ربما يفشلون." مردفا :" عند الفوز أحتفل مع اللاعبين من بعيد, لكن عند الخسارة أكون قريب منهم إلى أبعد الحدود."