أوقف اليوم عناصر الشرطة القضائية بالوادي جماعة إجرامية منظمة مكونة من خمسة أشخاص ينحدرون من عاصمة الولاية في العقد الثالث من العمر يروجون الحبوب المهلوسة بطريقة غير مشروعة.

وحسب مصالح الشرطة فقد سمحت خطة عملياتية ميدانية من حجز 34200 قرص مهلوس مخبأة بإحكام مع حجز ثلاث مركبات تستعمل في نقل وترويج هذه السموم.

بالإضافة الى حجز سلاح ناري من الصنف الخامس يتمثل في بندقية مضخية من نوع "بلاك بول" عيار 12 مم. وقد تم تقديم عناصر العصابة الإجرامية إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استكمال إجراءات التحقيق واستيفاء كافة الإجراءات القانونية.