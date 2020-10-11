وقعت الجزائر، اليوم الأحد، على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ووقع على هذه الاتفاقية بمقر وزارة الشؤون الخارجية، الأمين العام للوزارة شكيب رشيد قايد، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية وانغ شياوتاو، الذي يرافق عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي في زيارته الرسمية للجزائر على رأس وفد هام بهدف تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر والصين.

وستكون زيارة الوفد الصيني، التي تدوم يومين فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث فرص ترقيتها وتطويرها لا سيما في المجالات الاقتصادية، منها الهياكل المنشآت القاعدية والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار، وكذا في ميادين التعلم العالي والبحث العلم والتكنولوجيات الحديثة.

كما سيتم التباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة كورونا.