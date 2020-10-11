أعلنت إدارة اتحاد الجزائر عبر موقعها الرسمي ضمها للاعب زين الدين بلعيد قادما من نصر حسين داي وحسب المصدر ذاته فان المدافع المحوري سيوقع على عقد يربطه بنادي سوسطارة لمدة أربع سنوات بعد إجراء الفحوصات الطبية من بينها اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف نفس المصدر، أن اللاعب الشاب تنقل صبيحة اليوم الأحد إلى مركز الفندقة والإطعام بعين البنيان والتقى المدير الرياضي للنادي عنتر يحي وسينضم إلى زملائه الجدد في مستغانم يوم الثلاثاء القادم لمباشرة التحضيرات رفقة فريقه.