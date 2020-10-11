اتحاد بسكرة يواصل تحضيراته للموسم الجديد

يواصل فريق اتحاد بسكرة تحضيراته للموسم القادم وتحدث مساعد المدرب حدو مولاي عن سيرورة العمل في النادي , وقال في حوار خص به الصفحة الرسمية لأبناء الزيبان على فايسبوك : "كل شيء على ما يرام خصوصا وأن الطاقم الفني رفع من وتيرة العمل وبمعدل حصتين تدريبيتين في اليوم.

مضيفا :" أنا في تواصل مستمر مع المدرب معز بوعكاز عبر الهاتف ويصل ذلك إلى أربع مرات في اليوم وذلك للحديث عن البرنامج التدريبي المسطر من قبله."

" نحن نعمل وفق ورقة طريق تمتد إلى غاية انطلاق الجولة الأولى من منافسة المحترف الأول , ولقد قمنا ببرمجة معسكر إعدادي آخر بمدينة الشلف والذي سينطلق الثلاثاء القادم".

من جهة أخرى قال اللاعب الدولي الأسبق بأن المدرب وطاقمه الفني راضون عن نوعية الاستقدامات التي امتزجت بين الخبرة والشبان, ويبقى فقد ايجاد تركيبة تسمح بتقديم مستوى جيد هذا الموسم.