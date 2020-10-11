تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الثاني بالمدية بالتنسيق مع فرقة مكافحة تهريب السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية وطنية تحترف سرقة المركبات، و تزوير وثائقها بتواطؤ موظفين اداريين.

وقائع القضية تعود عند تقدم احد المواطنين امام عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثاني بالمدية للتبليغ عن تعرض شاحنته للسرقة من طرف مجهولين كانت مركونة في حظيرة بأحد احياء مدينة المدية المعزولة.

فورها باشرت مصالح الشرطة عمليات البحث و التحري مع نشر الابحاث عن الشاحنة المسروقة وفقا للمواصفات المقدمة من طرف مالكها، وباستعمال وسائل تقنية تم تحديد مكان تواجدها بإحدى الولايات الغربية، ليتم التنسيق مع مصالح الأمن والمصالح القضائية لذات الولاية قصد استرجاعها،و مواصلة التحقيق في القضية، الذي اسفر على الكشف عن تزوير الملف القاعدي للشاحنة و تغيير رقمها التسلسلي، مما جعل عناصر الضبطية القضائية يقومون بتوسيع التحقيق،

و الكشف عن أفراد شبكة اجرامية تحترف التزوير في المحررات الادارية في ثلاثة ولايات مختلفة، من بينهم اداريين بمصالح مختصة بوثائق المركبات، ليتم توقيفهم و سماعهم على محاضر رسمية. لتنجز ملفات قضائية ضد المتهمين و تقديمهم امام نيابة محكمة المدية، بتهم تكوين جمعية اشرار لإعداد جناية السرقة الموصوفة، ووضع مركبة للسير بمواصفات تقنية غير مطابقة، مع المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات مع سوء استعمال الوظيفة، أين تم ايداع شخصين الحبس المؤقت، و وضع ثلاثة منهم تحت الرقابة القضائية.