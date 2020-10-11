"توجه الدولي المغربي الأسبق عبد السلام وادو الذي يحضر للحصول على شهادة تدريبية من صنف "كاف أ" بشكره الجزيل لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرب الوطني جمال بلماضي , الطاقم الفني واللاعبين.

وكتب وادو في تغريدة له عبر حسابه الرسمي تويتر أرفقها بصوره مع الخضر بالنمسا: " انتهى أسبوع من التربص على مستوى المنتخب الوطني الجزائري , مُنبهر بالإستقبال الرائع الذي حظيت به من طرف الرجال وأجدد شكري بهذه المناسبة لكل من جمال بلماضي وطاقمه، خير الدين زطشي وسفير الجزائر بالنمسا".