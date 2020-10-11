عبد السلام وادو: شكرا للجزائر
رياضة
11 أكتوبر 2020 () - شاهر عبيدي
"توجه الدولي المغربي الأسبق عبد السلام وادو الذي يحضر للحصول على شهادة تدريبية من صنف "كاف أ" بشكره الجزيل لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرب الوطني جمال بلماضي , الطاقم الفني واللاعبين.
وكتب وادو في تغريدة له عبر حسابه الرسمي تويتر أرفقها بصوره مع الخضر بالنمسا: " انتهى أسبوع من التربص على مستوى المنتخب الوطني الجزائري , مُنبهر بالإستقبال الرائع الذي حظيت به من طرف الرجال وأجدد شكري بهذه المناسبة لكل من جمال بلماضي وطاقمه، خير الدين زطشي وسفير الجزائر بالنمسا".