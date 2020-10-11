أوقفت مصالح أمن دائرة الشريعة بتبسة، اليوم الأحد، 19 شخصا تورطو في مخالفات.

وبحسب بيان صحفي لخلية الإعلام بأمن الولاية، فقد تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة الشريعة من توقيف 19 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين (21 و66 سنة) على خلفية تورطهم في قضايا القانون العام تتعلق أغلبها في الحصول والشراء على المخدرات و حيازة أسلحة بيضاء والضرب والجرح العمدي وبيع المشروبات الكحولية وحيازة بضاعة ذات منشأ أجنبي مهربة ونشر صور قرارات أحكام بالحبس النافذة.

ليتم إنجاز ملفات جزائية مع تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة مع صدور أحكام مختلفة بين الإيداع والإفراج و تأجيل الفصل إلى جلسات أخرى.