أوكلت مهمة إدارة المباراة الودية لمنتخب الجزائري ضد نظيره المكسيكي المقررة هذا الثلاثاء على أرضية ميدان " كارز جينز ستاديون " بمدينة لاهاي الهولندية إلى ثلاثي هولندي بقيادة " باس نيجوس " وبمساعدة " جوهان بالدر "و " جوست فان زويلين " بينما سيكون " أدوين فان دي جراف " كحكم رابع.

وحسب بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي فان الاجتماع الفني للمواجهة سيعقد صبيحة المواجهة عن طريق تقنية الفيديو , وسيرتدي المنتخب الوطني الزي الأخضر خلال اللقاء.