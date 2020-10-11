أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل بقيادة المدرب يامن الزلفاني وتحضيرا للموسم القادم عن برمجة ثلاث لقاءات ودية للكناري دون حضور الجمهور وتحت مراقبة الطاقم الطبي لضمان البروتوكول الصحي.

وحسب الموقع الرسمي للفريق فان الشبيبة تواجه في أول مباراة فريق المديرية العامة للأمن الوطني غدا الاثنين بملعب تازمالت , فيما سيلعب اللقاء الثاني ضد نجم مقرة بملعب برج بوعريرج , ليختتم برنامج المباريات يوم الخميس بمواجهة أولمبي المدية بملعب العجيبة بالبويرة.