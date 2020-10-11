باشر فريق جمعية عين مليلة بقيادة المدرب عبد القادر يعيش تدريباته وسط بروتوكول صحي مشدد من قبل الطاقم الطبي, لكن على وقع أزمة مالية خانقة لم تغادر نادي "لاصام" منذ الموسم الماضي.

وفي اتصال بـ " الخبر " قال المناجير العام للفريق حسام الدين حركات أن فريق جمعية عين مليلة يعيش وضعية مالية مزرية لم يجد لها مخرجا, مؤكدا :" عانينا لوصوله وبقاءه في المحترف الأول , واليوم نمر بفترة جد صعبة , لكن للأسف ولا أحد من السلطات المحلية التفت إلينا بالرغم من مساعينا الحثيثة لإخراجه من هذا المأزق."

مضيفا: " أناشد كل الغيورين على النادي التقدم ومد يد المساعد فالباب مفتوح للجميع والفريق ليس حكرا على أحد."

وفي السياق نفسه أردف :" الضائقة المالية هي من أخرت استئناف النادي لتحضيراته , وهنا أود أن أشكر جميع اللاعبين بما فيهم الجدد الذين تفهموا الظرف الصعب , دون أن أنسى بعض التجار الذين لم يبخلوا على النادي".

وعن قضية اللاعبين الذين قرروا إيداع ملفاتهم لدى لجنة المنازعات قال المناجير العام :" هذا الأمر زاد الطين بلة فهناك من تم إنصافه من قبل الهيئة , فحتى المغادرين هذا الموسم لأندية أخرى كانوا يودون البقاء معنا لكن للأسف الأمور المالية حالت دون ذلك."

وعن قضية الملعب التي ذبذبت التحضيرات خصوصا الموسميين الأخيرين صرح بأن الأشغال لا تزال جارية بملعب خليفة توهامي زوبير بعين مليلة والأرجح أنه لن يتم العودة إلى الاستقبال بملعب الإخوة دمان بسبب توقف الأشغال به , بقرار من والي ولاية أم البواقي.