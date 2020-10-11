أصدرت يوم الأحد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي بلعباس بيانا أكدت من خلاله تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك بمعية قوات فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني لسيدي خالد من تحرير فتاة تبلغ من العمر 28 سنة ، كانت محتجزة من قبل مجموعة أشرار مشكلة من أربع أشخاص تراوحت أعمارهم ما بين 20 و 37 سنة بإقليم بلدية سيدي إبراهيم 11، كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس.

وكانت عملية التدخل قد تمت بعد تمكن الفتاة المحتجزة من ربط الاتصال عبر الرقم الأخضر 1055 وتأكيد تواجدها رهن الاحتجاز من طرف احد الأشخاص، "ما عجل بوضع خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد مكان تواجد الضحية قبل تحريرها" وفقا لنص البيان الذي أفاد أيضا بحجز 40 قرصا مهلوسا و 06 هواتف نقالة خلال نفس العملية. يذكر أن الأشخاص الموقوفين تم إحالتهم أمام الجهات القضائية.