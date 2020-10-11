انطلقت، اليوم الأحد، بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد المحكوم عليه بـ 18سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 8 ملايين دج.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة تتم عن بعد بالنسبة للمتهم الرئيسي علي حداد المتواجد بالمؤسسة العقابية تازولت بباتنة وكذا الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المدان أيضا في هذه القضية والمتواجد في سجن العبادلة ببشار.

وتم إحضار باقي المدانين في هذه القضية على غرار الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزراء سابقين.

وكان قد صدر في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أحكاما تقضي بمصادرة كل أملاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.

كما أدين في هذه القضية، إضافة إلى خمسة من إخوة علي حداد، العديد من الوزراء والإطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في حقهما حكما بالحبس لمدة 12سنة و1مليون دج غرامة مالية بتهمة "تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة".