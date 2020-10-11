دعت الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية إلى فتح المساجد لصلاة الجمعة.

وجاء في البيان الّذي وقّعه رئيس الرابطة السيدّ محمّد المأمون القاسمي "انّ صلاة الجمعة، شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ثبتت فرضيتها بالقرآن الكريم، والسنّة المطهّرة، وإجماع الأمّة وكما وردت نصوص كثيرة تبيّن فضل صلاة الجمعة.

وأضاف البيان: "لقد عُطُّلت صلاة الجمعة، منذ سبعة شهور، كما عطّلت صلاة الجماعة. وكان منع الصلاة في المساجد لضرورة بيّنة، ومصلحة اقتضتها الوضعية الصحّية الحرجة، النّاجمة عن جائحة أصابت بلادنا، كما أصابت البشرية.

وجاء في بيان الرابطة "إنّ المواطنين الذين تتعلّق قلوبهم بالمساجد يتطلّعون إلى شعيرة الجمعة، وهم يشهدون فتح مؤسّسات علمية وتربوية، وفضاءات تجارية وترفيهية؛ فضلا عن قاعات الاجتماعات والمؤتمرات. وقد آن الأوان في تقديرنا لفتح المساجد، ليشهد النّاس فيها الجمعة والجماعة؛ وتعود إليها مجالس العلم والذكر؛مع المرافقة،في جميع الأحيان؛ والتأكّد من سلامة إجراءات الأمان.

وختم البيان "إنّ هذه المعاقل الربّانية يؤجر من شيّدها، ويُسهم في عمارتها. ونحن نسأل الله تعالى أن يجعلنا والقائمين على شؤون الأمّة ممّن يسعون لعمارتها بخير ما تُعمر به بيوت الله، صلاحا وفلاحا، وتربية وتعليما وإرشادا، وهداية للسّعادة في الدّارين".