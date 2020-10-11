تدخل عناصر الحماية المدنية بعنابة ، ليلة أمس، لنقل جثة شخص يبلغ من العمر 68 سنة توفي عندما كان يريد قطع الطريق الوطني رقم 44 بمنطقة عين شوقة ببلدية برحال.

و أضافت الحماية المدنية أن سيدة تبلغ من العمر 24 سنة وابنها صاحب الأربع سنوات، توفيا صبيحة اليوم ، في المكان نفسه عندما ذهبت إلى بيت المتوفي الأول لأداء واجب العزاء .

و ذكر شهود عيان أن سكان المنطقة قاموا بقطع الطريق الوطنية ، مطالبين بإنجاز ممر علوي يقيهم من حوادث المرور، التي أودت بحياة عدة أشخاص في هذا المكان .