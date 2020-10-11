تواجه الإدارة الجديدة لمولودية وهران بقيادة الطيب محياوي متاعب مالية كثيرة "زادتها ثقلا الديون الكبيرة" التي ورثتها عن الإدارات السابقة، حسب ما علم اليوم الأحد من أحد مسيري هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وصرح بناصر حاج، مدير الإدارة المالية، بأن "مبالغ مالية معتبرة يتوجب على النادي تسديدها للاعبين قدماء ومتعاملين اقتصاديين بسبب الديون المتراكمة من طرف الإدارات السابقة"، لكن من دون أن يفصح عن القيمة المالية لهذه الديون.

و اعترف نفس المسير بأن مهمة الإدارة الجديدة للمولودية ازدادت صعوبة بعد أن ارتفعت الكتلة الشهرية للاعبين، معللا ذلك بطموحات الإدارة الجديدة في انتداب أفضل اللاعبين، فضلا عن استقدام مدرب معروف في شخص التقني الفرنسي برنار كازوني.

و استفادت خزينة ''الحمراوة'' لحد الآن من مبلغ مالي قدره 50 مليون دج من الممول الرئيسي للنادي، مؤسسة ''هيبروك''، وفق نفس المصدر، مضيفا بأن الإدارة شكلت خلية تتكفل بربط اتصالات مع مختلف المؤسسات الاقتصادية أملا في الظفر بعقود تمويلية جديدة "رغم صعوبة المهمة في ظل المشاكل المالية التي تواجهها مختلف الشركات بفعل تأثير الأزمة الصحية العالمية".