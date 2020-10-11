حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد المباريات القادمة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون " تم تأجيلها إلى 2022" بسبب وباء كورونا.

وقال الاتحاد الجزائري للعبة في بيان عبر موقعه الرسمي أن مباراة الذهاب أمام منتخب زيمبابوي ستلعب في 12 من نوفمبر بداية من الساعة الثامنة والنصف بملعب الخامس جويلية , فيما برمجت مواجهة الإياب بملعب " ناسيونال سبور ستاديوم " بالعاصمة الهرارية زيمبابوي في 16 من الشهر ذاته , وأضاف المصدر ذاته بأن المباراتان سيلعبان دون جمهور بسبب كوفيد 19.