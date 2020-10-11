قامت وزارة التربية، بتحديد رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2020/2021.

في هذا الإطار، قررت الوزارة إلغاء العطلة الإستثنائية في الخريف وتقليص عطلتي الشتاء والربيع.

وحسب بيان للوزارة، تم تحديد عطلة الشتاء في جميع المناطق إبتداءا من يوم الخميس 28 جانفي 2021 مساءا، وإلى غاية يوم السبت 6 فيفري 2021 مساءا “10 أيام بدلا من 15 يوما”.

بخصوص عطلة الربيع، فقد تم تحديدها في جميع المناطق إبتداءا من يوم الخميس 11 مارس 2021 مساءا، وإلى غاية يوم السبت 20 مارس 2021 مساء “10 أيام بدلا من 15 يوما”.

أما عطلة الصيف، فستكون في جميع المناطق ابتداء من يوم الخميس 8 جويلية 2021 مساء، بالنسبة للأساتذة.

وبالنسبة للإداريين، تبدأ عطلة الصيف بعد الإنتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، منها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات، وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي وتحدد كالاتي:

المنطقة الأولى والثانية: ابتداء من يوم الخميس 22 جويلية 2021 مساء.

المنطقة الثانية: ابتداء من يوم الخميس 15 جويلية 2021 مساء.

هذا وقد تم تحديد تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020/2021، لتلاميذ جميع المناطق كالآتي:

التعليم الإبتدائي: يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 صباحا.