حجزت مصالح الدرك الوطني بتيبازة 18 قنطارا من اللحوم البيضاء غير مطابقة لمعايير النظافة و شروط السلامة و صحة المستهلك بتيبازة،ليتم اتلافها بمركز الردم التقني للنقايات بسيدي راشد.

وأشارت خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الاقليمسة للدرك الوطني بتيبازة أنه " في إطار حماية الصحة العمومية و كل ما من شأنه المساس بصحة المواطن و بناءا على معلومات تحصل عليها أفراد فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بتيبازة مفادها قيام صاحب مذبحة للدواجن ببلدية حجوط بعملية ذبح مستغلا طرف الليل الذي يتنافى مع بنود دفتر الشروط الممنوح من طرف مفتشية البيطرة "، "مباشرة تم تشكيل دورية و مداهمة المكان أين تم حجز 912 دجاجة بوزن 18 قنطار جاهزة للتسويق مع معاينة انتشار كبير للنفايات ذات مصدر حيواني ناتجة عن عملية الذبح ".

وأضاف نفس المصدر أنه بعد الاتصال بالطبيب البيطري التابع لمفتشية البيطرة لولاية تيبازة و اطلاعه على الشهادة البيطرية المقدمة من طرف صاحب المذبح التي تخص 500 وحدة أكد انه يستحيل توجيه اللحوم للاستهلاك البشري ، نظرا لاختلاطها ب 412 وحدة مجهولة المصدر ،ليتم إتلاف الكمية المحجوزة على مستوى مركز الردم التقني بسيدي راشد بحضور المصالح المختصة، مع رفع جنح استغلال منشاة مصنفة دون الحصول على ترخيص ،عدم احترام شروط النظافة الصحية و الذبح الغير شرعي ،عدم حيازة شهادة طبية بيطرية للصحة الحيوانية ،رمي و إهمال نفايات ذات مصدر حيواني في أماكن غير مخصصة ،إدخال نفايات سائلة من شأنها أن تمس بصحة عمال الإستغلال أو تؤدي إلى تدهور أو عرقلة منشآت جمع المياه القذرة وتصريفها و تطهيرها .

و ذكرت قيادة الدرك الوطني المواطنين الكرام ، انه بإمكانهم التبليغ عن هذه الجرائم عبر موقع الشكوى المسبقة للدرك الوطني PPGN أو عبر الخط الأخضر 1055.